Elon Musk treedt toe tot raad van bestuur van Twitter

De Amerikaanse miljardair en topman van Tesla en SpaceX, Elon Musk, treedt toe tot de raad van bestuur van sociaalnetwerksite Twitter. Dat heeft de algemeen directeur van Twitter, Parag Agrawal, dinsdag gemeld in een tweet. Maandag was bekend geraakt dat Musk de grootste aandeelhouder van Twitter geworden is, nadat hij een belang van 9,2 procent genomen had in het bedrijf.