Waarom de terugtrekking uit Kiev helemaal geen goed nieuws is voor Oekraïne: “De vlucht naar de overwinning”

Het Russische plan om Kiev in te nemen, draaide uit op een grote mislukking. En toch is de Russische terugtrekking uit Kiev geen voorbode voor een Russische nederlaag. Dat zeggen Mart de Kruif en Patrick Bolder. De eerste is oud-commandant bij de Nederlandse landmacht, de laatste oud-luitenant-kolonel bij de luchtmacht van onze noorderburen. Meer nog, dat de Russische troepen zich terugtrekken uit Kiev, betekent volgens de militaire experts helemaal geen goed nieuws voor Oekraïne.