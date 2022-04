Verdeelde reacties bij Belgen met Russische roots na nieuwe gruwelbeelden: van “die inval is pure waanzin” tot “ik begrijp Poetin”

Geen Belg met Russische roots die we spraken die de oorlog en het leed in Oekraïne níét veroordeelt. En toch zijn er vele tinten grijs in hoe zij denken over het conflict. De één is nu meer dan ooit tegenstander van Vladimir Poetin, de ander stelt zich ernstige vragen bij de beelden uit Boetsja. “Het is zodanig gruwelijk dat ik eigenlijk af wil van het idee dat ik Russische roots heb.”