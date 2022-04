Ashimeru mikt bij Anderlecht op bekerfinale, Kortrijk komt nog te vroeg

Anderlecht kan zondag in Kortrijk nog geen beroep doen op Majeed Ashimeru. De Ghanees mist het cruciale duel voor de Champions’ play-offs door een enkelblessure die hem al enkele weken parten speelt.

Ashimeru heeft een tijdlang gespeeld met pijnstillers, maar tijdens de voorbije interlandbreak moest hij echt rusten en raakte hij niet meer opgelapt. Op dit moment werkt de middenvelder hard om op 18 april klaar te zijn voor de bekerfinale tegen AA Gent en daarna voor de play-offs. Kompany en co. duimen hard dat dat lukt, want anders is er geen voor de hand liggend alternatief meer voor Kristoffer Olsson.(jug)