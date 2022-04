Masterplan rond Eden Hazard: Real Madrid onderneemt actie om Mbappé en Haaland te kunnen betalen

De passage van Eden Hazard bij Real Madrid is al drie seizoenen een mislukking. Eerst een resem blessures, maar ook daarna klikte het niet. Nadat hij vijf weken lang op de bank zat zonder eraf te komen, is hij nu weer geopereerd, waardoor hij dit seizoen nog nauwelijks aan spelen zal toekomen. De afgelopen dagen werd duidelijk waarom Real Madrid de operatie om het plaatje in zijn rechterenkel te verwijderen nu wel toestond, terwijl dezelfde ingreep een jaar geleden nog door de club werd geweigerd. De clubleiding wil dat de Belg fit is om het volgende seizoen bij een andere club te beginnen.

Het liefst zou Real Madrid de 116-voudige international verkopen. Maar het besef leeft dat dit onmogelijk wordt tegen een degelijke prijs. De Spanjaarden kochten Hazard in 2019 voor 115 miljoen euro. Na drie kwakkeljaren is hij daar nog maximaal 25 procent van waard. De website Transfermarkt schat zijn waarde zelfs nog op amper 16 miljoen euro.

Voelt zich goed in Madrid

De Madrilenen zijn realist en willen Hazard dus uitlenen tegen een huurprijs met aankoopoptie. Inbegrepen een overeenkomst om het salaris – dat naargelang de bron varieert van 15 tot 25 miljoen euro per jaar – volledig of gedeeltelijk door de huurclub te laten betalen. Stilletjes wordt gehoopt op Newcastle United, waar steenrijke Saudi’s sinds kort eigenaar zijn. Vraag is echter of Hazard het ziet zitten om het zonnige Madrid, waar zijn vier kinderen (met een vijfde op komst) zich goed voelen, in te ruilen voor het regenachtige Noord-Engeland.

Deze doelstellingen met Hazard passen in een groter plan van Real Madrid om Kylian Mbappé (23) en Erling Haaland (21) te halen en te kunnen betalen. Mbappé is na dit seizoen transfervrij bij PSG en zou 50 miljoen euro per jaar gaan verdienen. In Madrid maken ze zich geen zorgen over de verklaringen van Mbappé, die maandag zei dat hij misschien toch nog in Parijs blijft. Haaland mag volgens zijn contract bij Borussia Dortmund maximaal 75 miljoen euro aan transfergeld kosten. In se dus ‘koopjes’ voor de topclubs, maar er moet wel geld voor in de plaats komen.

Transferwaarde optrekken

Daarom zal Real Madrid de contracten van Gareth Bale (32) en Isco (29) niet verlengen. Ze zijn na dit seizoen transfervrij. Zo komt Madrid al af van hun hoge lonen, die in de buurt liggen van dat van Hazard. Middenvelder Daniel Ceballos (25) is in 2023 einde contract en daar wil de Koninklijke nog transfergeld voor vangen en op zijn minst van zijn loon afkomen.

Het contract van Eden Hazard loopt nog tot 2024. Vandaar dat Real Madrid de Rode Duivel wil uitlenen om zich te herbronnen, waardoor hij na één seizoen bij een andere club zijn transferwaarde weer zal hebben opgetrokken. Madrid rekent erop dat hij meewerkt omdat volgend seizoen in november-december het WK plaatsvindt en hij nog heel wat matchritme heeft op te doen. Iets wat bij Real Madrid na de komst van Mbappé en mogelijk Haaland schier onmogelijk zal worden.