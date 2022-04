Kevin De Bruyne geraakt als enige door de muur van Atletico: “Ik raad aan om het zelf eens te proberen op het trainingsveld”

LEES OOK. Kevin De Bruyne vindt als enige een gaatje en geeft Manchester City een goeie uitgangspositie in de Champions League

“Het was een moeilijke wedstrijd. Ze stonden zo verdedigend gegroepeerd. We weten dat ze stevig staan, het is hun manier van spelen, en ik vind dat wij het gezien de omstandigheden niet slecht hebben gedaan”, reageerde De Bruyne voor de microfoon van BT Sports.

“De eerste helft was heel gesloten, maar we hebben niets weggegeven. In de tweede helft voetbalden we meer kansen bij elkaar en het is goed dat we er daarvan één hebben omgezet. Ik roep en Phil (Foden) bedient mij ideaal. Ik moest rustig blijven en gelukkig ging de bal tegen de netten”, deed De Bruyne het verhaal van zijn doelpunt in de 70e minuut.

Vijf verdedigers en vijf middenvelders

Diego Simeone had zijn Atletico met erg verdedigende opdrachten het veld opgestuurd. “Ze speelden eigenlijk met vijf verdedigers en vijf middenvelders. Het was lastig om de ruimte te vinden. Als iemand ons iets wil verwijten over deze match, dan raad ik aan om het eens te proberen op het trainingsveld”, ging De Bruyne verder. “Maar we hebben het goed gedaan, gaven niets weg en bleven geduldig de ruimtes zoeken.”

“Natuurlijk verlies je ballen, omdat het zo vast zit. 1-0, dat is 1-0, zij hebben niet gescoord op verplaatsing. Ik verwacht mij aan een gelijkaardige match daar, misschien zullen ze iets aanvallender spelen, maar vandaag konden wij niets meer doen.”