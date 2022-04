Uitgaansverbod in Peruaanse hoofdstad Lima opgeheven na dagenlange protesten

De Peruaanse president Pedro Castillo heeft dinsdag aangekondigd dat het uitgaansverbod in hoofdstad Lima wordt opgeheven.

Na dagenlange protesten tegen de stijgende prijzen van levensmiddelen en brandstof had Castillo gisteren een uitgaansverbod opgelegd. Inwoners van Lima en de aangrenzende havenstad Callao mochten hun huizen tijdelijk niet verlaten.

“Vanaf nu zullen we het uitgaansverbod opheffen. Maar het is wel gepast om het Peruaanse volk tot kalmte op te roepen”, aldus de radicaal-linkse president tijdens een vergadering in het parlement.

De laatste tijd hebben vooral vrachtwagenchauffeurs tegen de stijgende levensmiddelen- en dieselprijzen geprotesteerd en provinciale wegen in het Zuid-Amerikaanse land geblokkeerd. In de kantlijn van de protesten kwam het tot geweld en sporadische plunderingen. Wat de economische problemen betreft, wijst president Castillo met een beschuldigende vinger naar de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.