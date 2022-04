Chili stemt op 4 september over nieuwe grondwet

Chilenen zullen op 4 september in een verplicht referendum stemmen om een nieuwe grondwet goed te keuren of te verwerpen. Dat heeft de regering van president Gabriel Boric dinsdag bekendgemaakt.

De huidige grondwet stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet, die van 1973 tot 1990 aan de macht was.

Chilenen stemden in oktober 2020 in grote meerderheid voor een nieuwe grondwet, die moest worden opgesteld door burgers. Het land installeerde daartoe in juli 2021 een comité, bestaande uit 155 burgers. Met de nieuwe grondwet zou macht van de elite moeten worden weggenomen en de welvaart eerlijker over de inwoners van het Zuid-Amerikaanse land worden verdeeld.