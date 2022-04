Fotografiesector voert campagne tegen plan om pasfoto’s door gemeentehuizen te laten maken“Dat is ONS beroep!”

De fotografiesector had zich in februari al verenigd en zich in een open brief gericht tot de bevoegde ministers. Volgens de federaties volgde daarna een eerste verkennende ontmoeting. Een tweede technische ontmoeting moest worden uitgesteld, waarna volgens de kabinetten pas eind april weer tijd was.

“Maar liefst twee maanden later dus”, zegt Caroline Tanghe, voorzitter van Beroepsfotografen.be. “Dat boezemde ons al weinig vertrouwen in en in de tussentijd viel de communicatie stil. Dus toen we te weten kwamen dat de uitrol van het pilootproject achter de schermen gewoon doorgaat, gingen bij ons alle alarmbellen af. Dat noemen wij geen ernstige dialoog.”

De beroepsverenigingen van de fotografen, vzw Studio, Beroepsfotografen.be en het Franstalige U2PF, en van de verdelers van fotocabines, Prontophot Belgium en aps, lanceren woensdag een campagne op sociale media onder de slogan “Pasfoto’s nemen is ONS beroep. Stop de broodroof! #StopLiveEnrollment”. Zo willen ze de ministers aanspreken op hun aanpak en gemeenten oproepen om niet in het project te stappen.

“Aangezien de ministers ‘live enrollment’ al zo ver hadden laten komen zónder ons te horen, vinden we het niet meer dan redelijk dat ze het project on hold zouden zetten nu de gesprekken eindelijk wél lopen”, zegt Tanghe nog.

Ondernemersorganisatie Unizo steunt de campagne. ““De overheid organiseert zelf oneerlijke concurrentie en zet de zelfstandigen buitenspel”, aldus topman Danny Van Assche. “Velen dreigen door live enrollment zelfs de deuren te moeten sluiten. We staan achter het idee om fraude met pasfoto’s tegen te gaan, maar dat kan perfect - en zelfs veel beter - sámen met de sector. We roepen de bevoegde ministers op om samen met de beroepsfotografen via verder overleg tot oplossingen te komen.”