Amerikaanse staat Oklahoma verbiedt abortus bijna volledig in nieuwe wet

Het parlement van de Amerikaanse staat Oklahoma in het midwesten van het land heeft dinsdag een wet aangenomen die het illegaal maakt om abortus te plegen in de staat, behalve in medische noodgevallen. De wet gaat nu voor ondertekening naar de Republikeinse gouverneur Kevin Stitt, die al heeft aangekondigd hem te zullen ondertekenen.

De anti-abortuswet van Oklahoma wordt deze zomer van kracht, tenzij de rechter daar een stokje voor steekt. Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich momenteel over de grondwettelijkheid van een strenge abortuswet van de zuidelijke staat Mississippi. Voorstanders van abortus vrezen dat de conservatieve meerderheid in het hof de zaak aangrijpt om de historische Roe versus Wade-uitspraak uit 1973 die abortus in het hele land legaliseerde, te ondermijnen of zelfs in te trekken.

Vooruitlopend op die zaak, waarin het hof eind juni uitspraak doet, nemen allerlei staten waar de Republikeinen de meerderheid hebben in de parlementen wetten aan die abortussen verbieden of moeilijker maken. De wet die bijvoorbeeld Texas in oktober aannam, verbiedt ook abortussen na incest en verkrachting. Alleen als het leven van de zwangere vrouw in gevaar is, is afbreken van de zwangerschap toegestaan.