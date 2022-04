Vermiste Sasha (4) dood teruggevonden: “Onze kleine engel is al in de hemel”

Het vermiste Oekraïense jongetje Sasha Zdanovych (4) is dood teruggevonden. Dat meldt zijn moeder Anna Yakhno. De jongen was vermist sinds begin maart, heel Europa was naar hem op zoek.

Sasha vluchtte begin maart met zijn grootmoeder per bootje uit oorlogsgebied ten noorden van Kiev. Zijn grootmoeder overleed toen dat bootje zonk, zijn moeder vertoefde sindsdien een maand zonder nieuws. Het was niet duidelijk of de jongen ook verdronken was, dan wel of hij meegenomen werd door andere vluchtelingen en intussen in een ander land vertoefde.

LEES OOK. Wie zag Sasha (4)? Heel Europa zoekt mee naar kleuter die vermist raakte tijdens vlucht uit Oekraïne

Hij prijkte sinds kort op de Europese lijst der vermiste kinderen, maar zijn moeder Anna Yakhno kondigde dinsdagavond op Instagram aan dat “het lichaam van kleine Sasha gevonden is”. “Ik dank iedereen die geloofde, die hielp bij het zoeken. Bedankt iedereen voor jullie gebeden en geloof, bedankt voor jullie steun. Onze kleine engel is al in de hemel! Vandaag heeft zijn ziel rust gevonden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK. Van “vermoedelijk Tsjetsjenen” tot “de slachter van Boetsja”: eerste aanwijzingen van daders achter gruwel komen naar buiten

LEES OOK. “De bandietenelite moet worden geliquideerd, heropvoeding is onmogelijk”: Poetin geeft zijn plan vrij