“Russen bombarderen opslagtank met salpeterzuur, giftige wolk trekt over Rubizhne”

Het Russische leger heeft in het oost-Oekraïense Rubizhne, nabij Loegansk, een opslagtank met salpeterzuur gebombardeerd. Dat meldt Sergei Gidai, de gouverneur van de regio. Een giftige wolk trekt nu naar verluidt over de regio.

Salpterzuur is een erg giftige stof, zowel bij het inademen als bij contact met de huid. De 57.000 inwoners van Rubizhne wordt dan ook gevraagd om in schuilkelders of thuis te blijven (en ramen en deuren gesloten te houden), en indien mogelijk gasmaskers of natte doeken voor het gezicht te dragen.