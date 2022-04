Kevin De Bruyne Man van de Match, maar Engelse media vooral lyrisch over invaller Phil Foden: “Hij is op dit moment misschien wel de beste bij City”

Kevin De Bruyne werd dinsdagavond uitgeroepen tot Man van de Match nadat hij het enige doelpunt maakte voor Manchester City tegen Atlético Madrid (1-0). Achteraf was het Phil Foden (21), invaller en aangever van de goal, die met alle lof ging lopen in zijn thuisland. De media waren lyrisch over wat hij op twintig minuten liet zien. En terecht.

Pep Guardiola had voor de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League geen plaats voor Phil Foden in zijn basiself. Het Engelse toptalent mocht in minuut 68 invallen en gaf nog geen twee minuten later al een perfect afgemeten balletje in de loop van De Bruyne. Onze landgenoot twijfelde niet en trapte overhoeks binnen.

Foden maakte indruk, Engelse media en analisten smulden van zijn invalbeurt. “Manchester City had het heel lastig met de twee lage blokken van vijf bij Atlético”, zei Manchester United-icoon Rio Ferdinand in de studio van BT Sports. “Het lukte niet in de eerste helft, maar ze bleven strijden. Een artiest als Phil Foden brengt dreiging van een ander niveau. Dat is enorm lastig om te neutraliseren als tegenstander. Hij was bij vlagen betoverend.”

“De wissels veranderden de wedstrijd”, vulde Owen Hargreaves (ook ex-Manchester United) aan. “City had het lastig, in het verleden hadden ze zo’n wedstrijd waarschijnlijk verloren, maar Atlético kreeg geen enkele kans. Grote spelers beslissen wedstrijden, en dat is precies wat Foden en De Bruyne gedaan hebben”, had Hargreaves ook lof voor onze landgenoot.

Ex-Manchester City-speler Joleon Lescott ging nog een stapje verder. “Als hij op deze manier verdergaat, gaat hij de geschiedenisboeken in als beste Engelse speler ooit met twee prijzen per seizoen. Hij onderscheidt zich ook met zijn goede mentaliteit. Hij is geobsedeerd, net als bij Wayne Rooney zie je zijn frustratie en pijn als hij niet wint.”

The Guardian: “Foden bespeelde Atlético als een accordeon”

Na zijn assist bleef Foden indruk maken door het spel naar zich toe te trekken en kansen te creëren. “Foden bespeelde Atlético de laatste twintig minuten als een accordeon”, klonk het in The Guardian. “Hij was briljant. Hij is ook onvoorspelbaar. Bij Mahrez, voor wie hij inviel, weet je dat hij op een bepaald moment naar binnen zal snijden. In dit soort wedstrijden kan Foden het verschil maken. Hij wil onder druk gezet worden om er dan heerlijk uit te komen.”

“Op twintig minuten tijd deed hij genoeg om Man van de Match te zijn”, klonk het in Sky Sports, hoewel De Bruyne officieel tot Man van de Match werd uitgeroepen. “Foden is misschien wel de beste speler van Manchester City op dit moment. Hem niet vanaf het begin opstellen bleek nu geen slechte zet, maar komend weekend tegen Liverpool moet hij wel gewoon starten. Hij is te goed om op de bank te laten in grote wedstrijden.”

Foden speelde op z’n 21ste al 159 wedstrijden voor The Citizens. Hij scoorde daarin al 42 keer en gaf 31 assists. In zijn trofeeënkast staan al drie landstitels, vier League Cups, één FA Cup en twee Supercups. Met de U17 van Engeland werd hij in 2017 wereldkampioen. Niet slecht voor iemand die nog 22 moet worden.

