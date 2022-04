Bendes aan het woord laten kan voortaan leiden tot 15 jaar celstraf in El Salvador

Op de verspreiding door de media van boodschappen van criminele bendes staat in El Salvador voortaan tot 15 jaar gevangenisstraf. Dat staat in een nieuwe wet die het parlement heeft goedgekeurd.

De wet, die er kwam op vraag van president Nayib Bukele, straft iedereen die “boodschappen of persberichten reproduceert of verspreidt die afkomstig of vermoedelijk afkomstig zijn van criminele groepen en die angst of paniek kunnen zaaien bij de bevolking” met 10 tot 15 jaar gevangenisstraf.

Dezelfde straffen gelden voor boodschappen en tekens van bendes die op gebouwen geschilderd zijn. Criminele bendes in El Salvador “markeren” hun territorium met graffiti en met het schrijven van doodsbedreigingen op muren.

De autoriteiten in El Salvador voeren momenteel een offensief tegen de “maras”, bendes die zich bezighouden met drugs en afpersing en die verantwoordelijk zijn voor een recente golf van moorden in het land. Na een reeks van 87 moorden tussen 25 en 27 maart stemde het parlement in met de invoering van de noodtoestand voor een maand. Dat maakt het mogelijk om vermoedelijke leden van de maras, waarvan er in El Salvador ongeveer 70.000 zijn, op te pakken zonder bevelschrift. Sindsdien zijn volgens president Bukele meer dan 6.000 mensen opgepakt.

Het parlement heeft recent ook het strafwetboek gewijzigd om de maximale straf voor bendeleiders te verhogen van 9 naar 45 jaar.