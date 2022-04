Waaslandtunnel volledig afgesloten door schade aan plafond: “Te hoge vrachtwagen heeft kabel losgetrokken”

Wegens beschadigingen aan het plafond heeft de politie woensdagochtend de Waaslandtunnel afgesloten in beide richtingen. Hoelang de herstellingswerken gaan duren, is voorlopig onduidelijk.

Rond 8.25 uur reed een te hoge vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat de Waaslandtunnel in. De vrachtwagen is uit de tunnel geraakt, maar bracht grote schade toe aan het plafond. “Door de hoogte van het voertuig is een kabel losgetrokken”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Hierdoor is de Waaslandtunnel afgesloten in beide richtingen.”

Grote verkeershinder

Hoelang de herstellingswerken aan het plafond gaan duren, is voorlopig niet duidelijk. “Dat de tunnel net in de spits gesloten moet worden, veroorzaakt grote verkeershinder”, aldus Migom. “Onze motards staan aan de uiteinden van de tunnel om het verkeer om te leiden. We raden de bestuurders aan om een alternatief te zoeken voor het oversteken van de Schelde of de verplaatsing te vermijden.”

Afgelopen weekend was ook de Beverentunnel door schade aan het plafond 8 uur lang afgesloten voor verkeer richting Nederland. Een uitzonderlijk vervoer, die te hoog geladen was, had schade toegebracht aan de signalisatie en de verlichting in de tunnel.

