Slechte leerling in Europa: meer dan 108 gevangenen per 100 plaatsen in Belgische gevangenissen

In 2021 huisden de Belgische gevangenissen meer dan 108 gevangen per 100 beschikbare plaatsen. Dat maakt van ons land een van de slechtste leerlingen van de bevraagde lidstaten van de Raad van Europa. Enkel Cyprus, Griekenland, San Marino en Roemenië deden het slechter. Ook wat het aantal zelfdodingen in de gevangenissen betreft, scoort België slecht. Dat blijkt uit de jaarlijkse statistieken over de gevangenispopulatie van de Raad van Europa.

Op 31 januari 2021 zaten 10.379 mensen in de Belgische gevangenissen. Dat betekent dat ons land bijna 90 gevangenen per 100.000 inwoners telt. Uit het rapport blijkt dat 38,4 procent van de gevangenen in onze gevangenissen nog niet zijn finale straf uitzit, maar zich in voorlopige hechtenis bevindt. Slechts een klein deel van de Belgische gevangenispopulatie bestaat uit vrouwen, namelijk 4,9 procent. 44,2 procent van de Belgische gevangenen heeft een buitenlandse nationaliteit. Dat ligt hoger dan het Europese gemiddelde van 24 procent.

In 2020 kwamen meer dan vijftien gevangenen per 100.000 inwoners in ons land om het leven door zelfdoding. Van de lidstaten die cijfers voorzagen, deden enkel Luxemburg (achttien gevangenen per 100.000 inwoners), Portugal (18,4 gevangenen), Letland (19,7 gevangenen) en Frankrijk (27,9 gevangenen) het slechter.

49 van de 52 gevangeniswezens uit de (toen) 47 lidstaten van de Raad van Europa namen deel aan de bevraging. Sinds 16 maart 2022 maakt Rusland geen deel meer uit van de Raad van Europa.