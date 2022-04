Brandweer haalt drenkeling uit vijver: man vecht in ziekenhuis voor zijn leven

De man belandde in het water langs de Gulden-Sporenlaan in Elsene. — © google

De Brusselse brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een drenkeling uit de vijvers van Elsene gehaald. De man vecht in het ziekenhuis voor zijn leven.

De Brusselse brandweer werd woensdagnacht omstreeks 00.15 uur opgeroepen voor een drenkeling in de vijvers van Elsene in de Gulden-Sporenlaan. De brandweer stuurde onmiddellijk de nodige medische en brandweermiddelen, waaronder het duikersteam, uit.

“De persoon die ons op de hoogte had gesteld was ter plaatse gebleven, maar vertelde ons dat de drenkeling niet meer te bespeuren was. Wel duidde ze ons de plek aan waar hij onder water gegaan was”, klonk het bij de brandweer.

Hartstilstand

Na een zoektocht van ongeveer 5 minuten werd de drenkeling, bewusteloos en met een hartstilstand, op het droge gebracht en toevertrouwd aan het aanwezige MUG-team van het ziekenhuis St-Elisabeth en het Paramedisch Interventie Team.

“Na reanimatie werd de drenkeling, met een polsslag, overgebracht naar het ziekenhuis. Momenteel bevindt de man zich op de reanimatie-afdeling van het ziekenhuis en is zijn leven nog steeds in gevaar”, klinkt het nog. De politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene heeft ’s nachts een veiligheidsperimeter ingesteld om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken.