Vermiste tiener die niet kan spreken, alarmeert redders door stenen tegen elkaar te slaan

De 16-jarige jongen met een ontwikkelingsstoornis liep weg bij zijn moeder en zus tijdens een natuurwandeling in Glendale, in de staat Californië. De hulpdiensten kamden het natuurpark daarop uit. Pas na zes uur kon de jongen gelokaliseerd worden in een steil ravijn op zo’n drie kilometer van waar hij verdween, doordat hij met stenen tegen elkaar sloeg.

“Zijn moeder had me verteld dat hij een voorliefde had voor stenen”, aldus sheriff Steve Goldsworthy. “We riepen naar beneden in dat ravijn, en ik hoorde iets. Het leek op iemand die twee stenen opraapte en ze tegen elkaar sloeg. Dat hoorde ik drie keer.” Daarop werd de jongen met behulp van een politiehelikopter gereed.