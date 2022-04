Twitter wil gebruikers tweets laten aanpassen

“We zijn sinds vorig jaar aan het werken aan een bewerkingsfunctie”, aldus Twitter. Het platform verwijst ook naar een tweet van 1 april, met de tekst “we werken aan een bewerkingsknop”, met het bericht “PS: het was geen grap”.

De nieuwe functie zal in de komende maanden eerst worden getest bij gebruikers van Twitter Blue. Het gaat om een betalende dienst met uitgebreidere functies die momenteel alleen beschikbaar is in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Het idee kwam niet van een peiling, grapt Twitter voorts. Daarmee verwijst de sociaalnetwerksite naar de Amerikaanse miljardair en topman van Tesla en SpaceX Elon Musk. Die nam een belang van 9,2 procent in Twitter en treedt toe tot de raad van bestuur van het platform. Musk lanceerde dinsdag op Twitter een peiling met de vraag of gebruikers tweets graag zouden willen kunnen bewerken.