Zes arrestaties in Hongkong vanwege “opruiing” tijdens rechtszittingen

Zes mensen zijn in Hongkong gearresteerd op beschuldiging van “opruiing” vanwege het verstoren van rechtszittingen. Dat heeft de politie woensdag gemeld. De autoriteiten gebruiken een wet uit het koloniale tijdperk om dissidenten hard aan te pakken.

Vier mannen en twee vrouwen van 32 tot 67 jaar oud werden opgepakt voor hun gedrag tijdens rechtszittingen tussen december en januari, zegt de politie in een persbericht. De verdachten “veroorzaakten opzettelijk overlast” door zittingen van de rechtbank bij te wonen en “ondermijnden in ernstige mate de waardigheid van de rechtbank en het functioneren van het gerecht”.

De veiligheidswet, die van toepassing kan zijn op elke uiting van “haat, minachting of onenigheid” tegen de regering, dateert uit de koloniale tijd en dook vorig jaar opnieuw op als een belangrijk instrument in het harde optreden tegen dissidenten, dat volgde op de massale democratische protesten van 2019. Op opruiing staat een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

De rechtbanken van Hongkong zijn verzamelplaatsen geworden voor aanhangers van de democratie, die hun steun betuigen aan de duizenden activisten die door de autoriteiten worden vervolgd.

Een van de arrestanten is Siew Yun-long, een burgerjournalist bekend om zijn juridische columns. Dat heeft zijn familie bevestigd aan het Franse persagentschap AFP.

Volgens lokale media werd ook Leo Tang, een voormalige leider van de Confederatie van Vakbonden (HKCTU), opgepakt. De HKCTU is een van de vele maatschappelijke groeperingen en mediakanalen die kritiek hadden op de regering en ermee moesten ophouden op grond van de nationale veiligheidswet die Peking in 2020 heeft ingesteld om de oppositie de kop in te drukken.

De autoriteiten van Hongkong hebben een steeds ruimere interpretatie van het begrip “opruiing”. De afgelopen maanden zijn aanklachten ingediend tegen vakbondsleden, journalisten van nu gestopte pro-democratische mediakanalen en elke uitlating die vraagtekens plaatst bij het gezondheidsbeleid.