“Het doel is de vrede van de toekomstige generaties Oekraïners en de mogelijkheid om eindelijk een open Eurazië op te bouwen, van Lissabon tot Vladivostok.” Dat zei voormalig Russisch president Dmitri Medvedev gisteren in een post op socialemediaplatform Telegram. Moet Europa zich zorgen beginnen te maken over die Euraziatische gedachte van het Kremlin?