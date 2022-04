Charles Michel: “Vroeger of later maatregelen tegen Russische olie en gas nodig”

“Vroeger of later” zal de Europese Unie ook sancties moeten nemen tegen Russische olie en gas. Dat heeft de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel woensdagochtend gezegd tijdens een debat in het Europees Parlement over de oorlog in Oekraïne.

“Ik denk dat er vroeger of later ook sancties tegen olie en gas nodig zullen zijn”, verklaarde Michel in Straatsburg, terwijl de ambassadeurs van de 27 lidstaten zich in Brussel buigen over het nieuwe voorstel om de import van steenkool uit Rusland aan banden te leggen.

Rusland is weliswaar de grootste leverancier van steenkool aan de EU, maar dat vormt slechts “een klein deeltje van de rekening”, zo stelde Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid. Gas en vooral olie zijn de grootste inkomstenbronnen voor Moskou.

Borrell rekende voor dat de Europeanen sinds het begin van de invasie al 35 miljard euro hebben betaald voor Russische energie. “We betalen (de Russische president Vladimir, nvdr) Poetin één miljard euro per dag voor de energie die hij ons levert. Vergelijk dat eens met de één miljard euro die wij voorzien voor wapenleveringen aan Oekraïne”, stelde hij vast.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had dinsdag bij de lancering van haar nieuwe sanctievoorstellen al laten verstaan dat de Commissie ook werkt aan sancties tegen de import van olie uit Rusland.