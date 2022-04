De maand april is begonnen, de eindfase van het voetbalseizoen is ingezet. Binnenkort worden de kampioenen gekroond, maar er wordt ook beslist wie degradeert van het hoogste niveau en wie hun plek inneemt. Wij brengen u een overzicht van de stand van zaken in de strijd om promotie en degradatie in de Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A en Ligue 1.