Betogers als lijken uit Boetsja: in Brussel én in Moskou

Een vijftiental Oekraïense manifestanten heeft woensdag voor de hoofdzetel van de Europese Raad in Brussel symbolisch actie gevoerd. Ze gingen voor dood op de grond liggen, net zoals de lijken die in Boetsja werden gevonden. Ook in Moskou vonden een soortgelijke protestactie plaats.

De betogers in Brussel hulden zich in Oekraïense vlaggen, lieten hun handen op de rug binden en tekenden met nepbloed op hun gezicht. Tussen foto’s van burgerslachtoffers van de oorlog in Oekraïne gingen ze levenloos op de grond liggen. Terwijl medewerkers het gebouw van de Europese Raad betraden, maakte activiste Anna Melenchuk met megafoon duidelijk dat ze nog strengere sancties eisen tegen Rusland. “De belangrijkste maatregel is een volledig embargo op olie en gas uit Rusland”, zegt ze. “Jullie besluiteloosheid zorgt voor nog meer slachtoffers. Een embargo is de ultieme maatregel waarmee de financiering van de oorlog gestopt wordt.”

De manifestatie wil extra in de verf zetten welke gruwel de Oekraïense burgers doorstaan, en soms bekopen met hun leven. De manifestanten spreken van een genocide en willen dat Rusland hiervoor gestraft wordt. “Dit zijn geen simpele oorlogsmisdaden, dit is een genocide waarbij burgers gemarteld worden en vrouwen verkracht worden. Het is pure gruwel die nu in Oekraïne gebeurt”, aldus Melenchuk.

Ook in Moskou

Verrassend genoeg vonden dinsdag in Moskou soortgelijke protesten plaats. Ook daar ging een man op dezelfde wijze als de slachtoffers in Boetsja op straat liggen, als aanklacht tegen het Russische oorlogsgeweld in Oekraïne. De voorlopig anonieme kunstenaar herhaalde zijn protest vier maal: aan de kathedraal van Christus De Redder, in de Nikolskyaya-straat, in de Arbat-straat en nabij het Kremlin. Opvallend, want betogingen of protestacties worden in Rusland dezer dagen snel de kop ingedrukt.