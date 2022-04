Restaurantketens in Engeland moeten voortaan calorieën vermelden op menu

De verplichting, die sinds woensdag van kracht is, geldt voor ketens, restaurants en cafés met minstens 250 vestigingen en heeft betrekking op alle niet-verpakte levensmiddelen en frisdranken. De regering lanceerde de maatregel als onderdeel van haar strategie tegen zwaarlijvigheid.

Volgens officiële cijfers heeft bijna twee derde van de volwassenen in Engeland overgewicht en verlaat een op de drie kinferen de lagere school met een ongezond gewicht. “Zwaarlijvigheid is een van de grootste gezondheidsproblemen die we hier in het land hebben”, zei een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. “Duidelijke gegevens op levensmiddelen spelen een belangrijke rol om mensen te helpen gezondere keuzes te maken voor zichzelf en hun gezin.”

Critici vrezen echter dat calorieën tellen in restaurants ook ongewenste neveneffcten kan hebben. De hulporganisatie Beat bijvoorbeeld bekritiseerde de regering omdat ze geen deskundig advies heeft ingewonnen over de gevolgen die de vernieuwing zou kunnen hebben voor mensen die aan eetstoornissen lijden.