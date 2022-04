Goed nieuws voor Patro Eisden: club van coach Stijn Stijnen krijgt positief advies voor 1B-licentie

Krijgen we volgend jaar Patro Eisden in 1B te zien? De kans zit er zomaar in. De Limburgse club kreeg positief advies van de Licentiecommissie om volgend seizoen in 1B aan te treden. De club van coach Stijn Stijnen staat voorlopig tweede in 1ste Nationale en strijdt nog volop voor een plekje in de eindronde.

Het is al enkele jaren hetzelfde liedje bij Patro Eisden. De eerstenationaler vroeg de voorbije jaren meermaals een licentie aan voor 1B. Telkens werd die aanvraag geweigerd. Tot gisterenavond. De Limburgers kregen vanochtend positief advies van de Licentiecommissie. “De voorbije maanden werden liters bloed, zweet en tranen gelaten voor dit positief advies”, staat er te lezen op hun website.

Voorzitter Coley Parry is dan ook in de wolken met het nieuws. “Vanaf dag één is ons doel geweest dat Patro-supporters de club op het hoogst mogelijke niveau zien spelen, en het verkrijgen van de licentie voor 1B is een belangrijke stap in de goede richting.”

“We willen Rik, Stijn en Wouter bedanken voor hun harde werk tijdens het licentieproces. Zonder hen hadden we het niet voor elkaar gekregen. We hebben de komende weken werk te doen om ons volgende doel te bereiken: onze plaats in de play-offs verstevigen. Forza Patro!”

Patro staat voorlopig op de tweede plek in 1e Nationale en strijdt nog volop voor een plekje in de eindronde. Enkel de eerste vier ploegen komen in aanmerking om de stap richting 1B te zetten via de eindronde.