Ja! Ja! Ja! Billie zoomt in op het orgasme, want niet alleen is het een bijzonder boeiende explosie, er hangen ook nog heel wat mythes rond dat hoogtepunt. Seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie neemt ons acht weken mee langs de oh’s en ah’s van het orgasme. Deze week: te vroeg klaarkomen.