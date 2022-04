EU legt strategische reserve aan voor chemische, biologische en nucleaire noodgevallen

De Europese Commissie legt strategische voorraden aan met medicatie, vaccins en andere hulpmiddelen die van pas komen in het geval van een chemisch, biologisch of nucleair incident. Dat heeft ze woensdag bekendgemaakt.

Voor de reservevoorraad maakt de Europese Unie 540,5 miljoen euro vrij. Daarnaast worden apparatuur en expertenteams voorzien voor decontaminatie, die bijvoorbeeld nodig zou zijn in het geval van de verspreiding van een biologisch agens.

In eerste instantie heeft de Europese Unie de rescEU, de Europese strategische reserve die in de eerste coronagolf inderhaast is aangelegd om lidstaten met tekorten te helpen, opgedragen om jodiumtabeletten aan te kopen. Die beschermen tegen de schadelijke effecten van nucleare straling.

Via het Europees mechanisme voor civiele bescherming zijn met de hulp van Frankrijk en Spanje 3 miljoen jodiumtabeltten aan Oekraïne geleverd. Daar veroorzaakt de Russische invasie grote bezorgdheid over mogelijke nucleaire incidenten.