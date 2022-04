Waalse voetbalfederatie grijpt naar Frans succesrecept: 20 jonge talenten krijgen hun kans in unieke voetbalschool

Net als bij het beroemde INF Clairefontaine zullen de jonge voetballers gedurende twee jaar samenleven, trainen, eten en studeren op internaat. Ze krijgen niet alleen voetbaltraining, maar zullen ook mediatraining en lessen over gezonde voeding krijgen. Dat allemaal in combinatie met hun middelbare schoolopleiding. Leerkrachten zullen ter plekke hun lessen komen geven.

Opmerkelijk detail: de jeugdspelers zullen allemaal uit amateurclubs (van eerste tot vierde nationale) komen. De ACFF zal met een scoutingsteam twintig talenten uit die lagere reeksen selecteren. Gedurende het project zullen de jonge voetballers geen wedstrijden voor hun (ex-)club meer mogen spelen.

“Het project zit al drie jaar in ons hoofd, maar werd uitgesteld wegens de coronapandemie”, zegt Daniel Boccar van ACFF in La Dernière Heure. “Een Vlaamse speler heeft altijd een profclub bij hem in de buurt, een speler uit Franstalig België heeft dat niet. Er zijn wel drie profclubs in Brussel (Anderlecht, Union en RWDM, nvdr.), maar slechts zes in heel Wallonië (Standard, Charleroi, Seraing, Eupen, Mouscron et Virton, nvdr.). Maar het talent is er wel, dat zie je ook aan de samenstelling van de nationale jeugdploegen die gelijk verdeeld is.”

Roberto Martinez deelt ervaring

Niemand minder dan bondscoach Roberto Martinez steunt het project ten volle en heeft zelfs zijn ervaringen met een gelijkaardig Engels project gedeeld aan de werkgroep van de ACFF. Een deel van de opbrengst van het WK 2018 zal het project financieren.

Op enkele details na is alles geregeld om het project in augustus of september 2022 op te starten. De locatie van de voetbalschool is nog niet bekend.