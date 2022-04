Mededader ‘bloedwraakmoord’ riskeert vijftien jaar cel voor gijzeling cipier: “Niet gepland? De datum was omcirkeld op de kalender in zijn cel”

Brugge

Het Openbaar Ministerie eist vijftien jaar cel voor de Kosovaar die in februari vorig jaar een jonge cipier gijzelde in de Brugse gevangenis. Faton S. (31) wou ontsnappen omdat zijn situatie naar eigen zeggen uitzichtloos was. Maar dat er sprake was van een echt plan ontkent de man met klem. “Nochtans was de datum van de feiten omcirkeld op de kalender in zijn cel.”