Elke week één dode bij woningbrand in België

In 2021 hebben in ons land minstens vijftig personen het leven verloren door woningbranden. In Vlaanderen vielen minstens 21 dodelijke slachtoffers, in Wallonië 23 en in Brussel zes. 2022 is nog maar enkele maanden ver en momenteel staat de teller al op 21 slachtoffers, waarvan vijf jongeren onder de 18 jaar. Dat becijfert Oscare vzw, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden, woensdag.

Vorig jaar lieten acht jongeren, 25 volwassenen, 15 senioren (65+) en twee personen waarvan de leeftijd nog niet gekend is, het leven bij woningbranden. Enkel in 2015 vielen er meer slachtoffers onder de jongeren te betreuren. Henegouwen torst met 12 doden de zwaarste tol, gevolgd door Brussel (6), Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Luik (5), Antwerpen en Limburg (4).

Oscare stelt dit jaar een aanzienlijke stijging van het aantal doden vast. In 2021 vielen er tussen 1 januari en 6 april in totaal 13 dodelijke slachtoffers te betreuren. Voor 2022 staat de teller momenteel al op 21 slachtoffers, waarvan vijf jongeren onder de 18 jaar.

De laatste jaren valt ook een toename van het aantal branden op. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning, is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in voldoende rookmelders met een 10-jarige vaste batterij. “Weinig mensen weten dat als er ‘s nachts brand uitbreekt je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend”, benadrukt de organisatie.

Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan helpen om het aantal doden en gewonden door woningbranden te verminderen. Belangrijk is om alle risicoplaatsen te voorzien van een rookmelder, met uitzondering van locaties waar valse alarmen mogelijk zijn, zoals de keuken, de badkamer en plaatsen waar de temperatuur zakt tot 4°C of stijgt tot 38°C. Op die plaatsen (kelder, garage, veranda of onafgewerkte zolder) is er ook een risico op brand, dus moet er een rookmelder in de nabijheid geplaatst worden.