Kiev roept inwoners van oosten van Oekraïne op om onmiddellijk te evacueren

Kiev heeft de inwoners van het oosten van Oekraïne woensdag opgeroepen om “nu” de regio te verlaten. De overheid vreest een grootschalig offensief van het Russische leger in de Donbass, die nu het belangrijkste doelwit van het Kremlin is geworden.

De regionale autoriteiten “roepen de bevolking op om de regio te verlaten en doen er alles aan om de evacuaties op een georganiseerde manier te laten verlopen”, aldus vicepremier Irina Veretsjoek, door het ministerie van Integratie op Telegram geciteerd. De evacuatie moet “nu” gebeuren, want de bevolking riskeert een offensief niet te overleven.

Volgens de generale staf van het leger richt het Russische leger zich onder meer op militaire en civiele infrastructuur in Borivske, Novoloehanske, Solodke, Marinka en Zolota Nyva, in de oostelijke regio’s Loehansk en Donetsk, meldt de Britse openbare omroep BBC. Ze zetten ook hun offensief verder tegen Marioepol in het zuiden, waar de humanitaire situatie volgens het Britse ministerie van Defensie achteruitgaat.