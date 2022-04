44 klachten over Brusselse ‘horror’campagne tegen hardrijders

Brussel

Er zijn 44 klachten ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) tegen een nieuwe campagne van Brussel Mobiliteit tegen te snel rijden. In de campagne, die Brussel Mobiliteit in februari lanceerde, is te zien hoe bestuurders die zich niet kunnen bedwingen om snel te rijden in een echt monster achter het stuur veranderen.

De campagne is een knipoog naar culthorrorfilms, en vraagt de automobilisten om ontspannen en zen te blijven voor het welzijn en de veiligheid van iedereen, ook voor die van henzelf. De aanklagers vinden echter dat de campagne automobilisten in het algemeen stigmatiseert. In sommige klachten wordt racisme aangehaald; in eentje wordt de campagne zelfs vergeleken met de antisemitische propaganda van de nazi's.

Bij de JEP klinkt het dat de campagne niet focust op autobestuurders in het algemeen, maar wel op de overdreven snelheid van automobilisten. “Wij hebben dus geen opmerkingen over de bewuste campagne”, klinkt het.