Zelfs bij ons was Child Focus naar hem op zoek, maar intussen is de Oekraïense Sasha (4) dood teruggevonden in de buurt van Kiev. Volgens een lokale organisatie is het vermiste jongetje verdronken nadat zijn boot is gekapseisd, maar Oekraïense politici verspreiden intussen op sociale media dat hij werd doodgeschoten door de Russen.