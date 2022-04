Nederlands international Stefan de Vrij heeft recht op 4,75 miljoen euro van voormalig management

De 30-jarige Nederlandse international beschuldigde SEG ervan hem te hebben benadeeld tijdens zijn overstap van Lazio naar Inter Milaan in de zomer van 2018. Hij eiste in februari tijdens de zitting een schadevergoeding van grofweg 10 miljoen euro. Volgens De Vrij wilde zijn huidige club Inter hem oorspronkelijk een veel hoger salaris bieden, maar kreeg hij uiteindelijk ‘slechts’ 37,5 miljoen euro bruto voor vijf jaar.

Buiten zijn medeweten zou SEG een som van 7,5 miljoen euro hebben gekregen, iets dat hij vorig jaar pas ontdekte. De topvoetballer leeft sindsdien in onmin met zijn voormalig management, waarmee hij jarenlang had samengewerkt.

Volgens SEG was het voor De Vrij duidelijk dat het managementskantoor namens Inter en dus niet namens de topvoetballer optrad in de onderhandelingen, maar de rechtbank in Amsterdam oordeelt dat SEG óók voor De Vrij heeft bemiddeld. “In dat geval moet volgens de wet transparant zijn hoe de afspraken onderling liggen, met name als sprake is van een eigenbelang bij de bemiddelaar (SEG) die zelf overeenkomsten over haar verdiensten sloot met Inter”, aldus de rechtbank. SEG heeft de mededelingsplicht geschonden, stelt de rechter.

Volgens de rechtbank gaf SEG “niet volledig openheid van zaken”. Zo meldde het sportmanagementbureau niet dat het een aanvullende vergoeding van nog eens 2 miljoen euro zou krijgen. De rechtbank noemt het “onmogelijk te achterhalen wat Inter De Vrij zou hebben betaald als die wist van de hoge commissievergoeding aan SEG” en komt uit op een schadevergoeding van 50 procent (4,75 miljoen euro) van wat SEG heeft ontvangen voor de deal tussen De Vrij en Inter.

SEG overweegt hoger beroep in de stellen. Het benadrukt in een reactie dat er geen vertegenwoordigingsovereenkomst was en zegt ervan overtuigd te zijn dat De Vrij volledig is geïnformeerd. “De rechtbank heeft vastgesteld dat De Vrij financieel niet door ons is benadeeld en heeft desondanks geoordeeld dat we de commissie moeten delen. We betreuren dat de rechtbank in haar oordeel geen aandacht heeft gegeven aan door ons onderbouwde cruciale stellingen.”