Drone filmt hoe legervoertuigen het vuur openen op fietser in straten van Boetsja — © Newsflare

De beelden dateren van voor de terugtrekking van de Russische troepen uit de stad. De fietser stapte van zijn fiets om aan een kruispunt naar links te wandelen, waarna de persoon meteen werd beschoten door een tank. Nadien volgden nog zeker vijf schoten van twee verschillende legervoertuigen. Op sociale media zijn ook andere beelden verschenen waarop het levenloze lichaam van het slachtoffer te zien is.

Ondanks de beelden blijft Rusland ontkennen dat het verantwoordelijk is voor de oorlogsmisdaden in Boetsja. Volgens de Russen hebben de Oekraïners zelf het bloedbad in scène gezet.

bekijk ook

Betogers als lijken uit Boetsja: in Brussel én in Moskou

Tsjechië stuurt als eerste land tanks naar Oekraïne: beelden tonen hoe lange rij klaarstaat

Tweejarige jack russell helpt het Oekraïense leger bommen te ontmijnen

(kmlo)