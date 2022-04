Bpost wil project om pakjes met postbode terug te sturen nog dit jaar nationaal uitrollen

Postbedrijf bpost heeft plannen om nog dit jaar het proefproject waarbij burgers pakketjes kunnen retourneren via hun postbode nationaal uit te rollen. Dat zegt bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo woensdag aan Belga. Het proefproject loopt momenteel in een aantal gemeenten, waar het positief werd ontvangen.

“Het proefproject verloopt naar wens en de mensen zijn enthousiast”, stelt Van Mierlo. Het proefproject, dat oorspronkelijk tot 15 april zou lopen, wordt dan ook verlengd. Die verlenging moet toelaten om verder te analyseren waarom de pakjes via de postbode worden meegegeven. “De bedoeling is om daarna het project nog dit jaar nationaal uit te rollen. Dat zal ten vroegste vanaf het derde kwartaal gebeuren”, besluit de bpost-woordvoerster.

In februari was in de krant bekendgeraakt dat bpost in enkele gemeenten met het proefproject gestart was. Het gaat om Mol, Geel, Leuven, Wevelgem, een deel van Brussel en enkele Waalse gemeenten. Een pakket meegeven is alleen mogelijk wanneer de postbode al bij de klant moet zijn voor een pakket, luidde het. Een pakje klaarleggen bij de brievenbus kan niet.