Griepepidemie nog altijd “matig intens”

Het aantal mensen dat naar de huisarts gaat met griepachtige symptomen, is vorige week nog licht toegenomen. Maar er is nog altijd sprake van een “matig intense griepepidemie”, zo staat woensdag in het wekelijkse bulletin van het gezondheidsinstituut Sciensano. “De piek is mogelijk in zicht”, voegt viroloog Steven Van Gucht toe.

Gemiddeld kregen huisartsen in de week van 28 maart tot en met 3 april 845 mensen met griepachtige symptomen per 100.000 inwoners over de vloer. De incidentie ligt daarmee erg hoog, maar dat komt omdat daar ook mensen tussen zitten die besmet zijn met het coronavirus. Voor corona omvatte de incidentie nagenoeg uitsluitend mensen die de griep hadden.

“We weten dat het aantal besmettingen met COVID-19 wat naar beneden aan het gaan is, dus vermoedelijk is de griep nog een beetje aan het stijgen”, zegt Van Gucht. “Maar we zien in alle tabellen een knik in de toename, dus mogelijk is de piek in zicht.” Als dat bevestigd wordt, dan zou dat betekenen dat de vrees voor een zwaar griepseizoen, na een jaar zonder griepepidemie, niet is uitgekomen.

Vorig jaar werd de verspreiding van de griep tegengehouden door de coronamaatregelen. Dat was ook dit jaar nog een tijdlang het geval, maar na het afbouwen van die maatregelen kon de griep toch nog doorbreken. Daardoor valt de griepepidemie dit jaar wel later dan anders, want meestal start ze in januari of februari. Ditmaal was dat rond midden maart.