Fransman wint 200 miljoen bij EuroMillions en geeft het weg om de planeet te redden

Een gepensioneerde Fransman kocht eind 2020 een lotje om mee te doen aan EuroMillions en won. Daarmee was hij 200 miljoen rijker, maar dat geld wou hij niet zelf houden. “Als het geld uit de lucht komt vallen, moet je er iets mee doen en de mensen helpen die pech hebben. Anders heeft het geen zin,” zei hij toen hij won. “Mijn droom is nooit geweest om boten, kastelen of sportwagens te hebben. Wel om nuttig te zijn en zin te geven aan dit geld, met een maximale positieve impact.” Hij wou iets bijdragen waar de toekomstige generaties de vruchten van zouden plukken.

Daarom richtte de man de Anyama Foundation op. Die vernoemde hij naar een stad in Ivoorkust waar hij eerder woonde. Hij was er getuige van uitbuiting en ontbossing en die herinnering liet een diepe indruk op hem na. Daarom wil hij zich nu inzetten voor “de bescherming en het herstel van de bossen, de instandhouding en het herstel van de biodiversiteit en steun voor mantelzorgers”. En dat in Frankrijk én de Franse overzeese gebieden.

Of de man de volledige 200 miljoen in de Stichting gestoken heeft, is niet duidelijk. Maar aan de Franse krant Le Parisien zei hij dat hij “het grootste deel van zijn winst heeft doorgegeven” en belooft hij “geleidelijk aan bijna alles” aan zijn stichting te geven.(sgg)