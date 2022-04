Guy Verhofstadt over Europese sancties tegen Rusland: “Verander de strategie!”

Het sanctiepakket van de EU in zijn huidige vorm werkt niet in een autocratie. Dat zei Verhofstadt op woensdag in het Europees Parlement. “De stapsgewijze manier van werken past voor democratieën. Plaatsen waar er een publieke opinie is. In Rusland is er geen publieke opinie meer”, zo zei Verhofstadt op het spreekgestoelte voor het Europees halfrond.

Een importverbod op kolen noemt Verhofstadt “belachelijk”. “Dat is slechts drie procent van de import vanuit Rusland.” Over sancties met betrekking tot Swift denkt hij hetzelfde: “Meer dan de helft van de financiële instellingen liggen buiten het boycot.” Het kransje oligarchen die vandaag getroffen wordt “zullen wel ontsnappen of misschien een beetje geld verliezen”, meent Verhofstadt.

212 Europarlementariërs

Hij sprak niet louter in eigen naam. Maar liefst 212 Europarlementariërs deelden Verhofstadts visie. Ze pleiten voor een vervroegde vergadering van de Europese Raad. De Europese staats- en regeringshoofden moeten volgens hen een kort en krachtig antwoord geven op wat Rusland doet, via een andere aanpak.

Die aanpak deed Verhofstadt vandaag uit de doeken. “Er is een lijst van 6000 mensen dicht bij Poetin. Zij werken met Poetin”, legt Verhofstadt uit. Het zou gaan om een lijst die de organisatie achter oppositiefiguur Aleksei Navalny opstelde. “Die mensen moeten we zwaar aanpakken”, stelt Verhofstadt voor.

Verschil maken

Hij richtte zich daarom tot de Europese Hoge Vertegenwoordiger van het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, Joseph Borell: “Verander de strategie. Roep Europese Raad bijeen en ga voor het volledige pakket aan sancties voor die 6000. Meteen. Zo kan je het verschil maken. Al de rest werkt niet en zal de oorlog verlengen.”

Ten slotte richt Verhofstadt zich tot zijn Duitse collega’s. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond volgens hem een ‘sterk en democratisch Duitsland’. “Van zo’n Duitsland verwacht ik leiderschap. Leading by example. Niet met de voeten slepen.” Duitsland is een van de landen die minder snel wil gaan met sancties tegen Rusland.