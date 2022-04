IN BEELD. Leider Union bezoekt Kazerne Dossin: “Een leuk bezoek kon ik dit niet noemen, eerder confronterend”

Competitieleider Union Sint-Gillis heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Kazerne Dossin in Mechelen. Dat memoriaal, museum en onderzoekscentrum over Holocaust en mensenrechten werkt met de Pro League samen aan een project om racisme uit de voetbalstadions te bannen. Union kreeg een rondleiding uit het specifieke Pro League-aanbod, dat inzichten biedt in massadynamieken en de gevaren van “wij-zij-denken” in een voetbalstadion.

De Pro League en Kazerne Dosson werkten samen verschillende trajecten uit om discriminatie en racisme in de stadions aan te pakken. Fans met een stadionverbod kunnen in Kazerne Dossin een individueel leertraject volgen. Voor medewerkers van de clubs zijn er preventieve en informatieve workshops, die veiligheids- en communicatieverantwoordelijken kunnen helpen bij de uitoefening van hun taak. “We leren hen om op een betere en bewuste manier om te gaan met de groepsdynamiek die in een stadion altijd aanwezig is”, verduidelijkt Tomas Baum, directeur van Kazerne Dossin. “Een derde traject is voetbalclubs, zoals vandaag Union, of andere groepen die met voetbal te maken hebben, te sensibiliseren.”

Union Sint-Gillis vroeg als eerste club zelf om een rondleiding, niet alleen met medewerkers, maar ook met de voltallige staf en spelerskern. “Daar zijn we heel blij mee”, zegt Lorin Parys, kersvers CEO van de Pro league: “De spontaniteit waarmee Union zich achter het project schaart, wordt erg gewaardeerd. De maatschappelijke motor van voetbal krijgt zo de ambassadeurs waar elke fan naar opkijkt.”

“We vinden het belangrijk dat onze spelers, stafleden en ander personeel maatschappelijk bewust in het leven staan”, verklaarde CEO Philippe Bormans van Union. “Het belang van dit bezoek kan niet overschat worden, het laat echt niemand onberoerd en zorgt voor extra bewustwording. Als ik naar de gezichten van de spelers en medewerkers kijk, denk dat dit bezoek bij iedereen een diepe indruk heeft nagelaten. Het help ons inzichten verkrijgen en doet ons nadenken en dat was toch wel de bedoeling. Ook is het de bedoeling dat we als club en spelers een actieve rol opnemen in de strijd tegen racisme. We hebben hier enkele aangrijpende verhalen gehoord en hebben onder meer geleerd dat de daad van één of twee personen wel degelijk voor veel mensen de wereld kan veranderen.”

“Geen leuk bezoek”

“In voetbal wordt al snel iets geroepen als bijvoorbeeld “jood”. Daar kan je dus beter twee keer over nadenken”, beseft Rode Duivel Siebe Van der Heyden. “Ook fans roepen dingen, waar ze de achtergrond niet van kennen. Als ze hier die achtergrond leren kennen, is de kans groot dat ze tot inzicht komen. Een leuk bezoek kon ik dit niet noemen, eerder confronterend. Het is erg dat het gedachtegoed van een kleine groep mensen zo kan uitbreiden en zo’n gevolgen kan hebben. Onder supporters is het vaak niet anders.”

“Je staat er niet vaak bij stil, want het zijn dingen die bijna een eeuw geleden gebeurd zijn”, zegt Dante Vanzeir. “Maar het is minder lang geleden dan het lijkt en er zijn gelijkenissen met onze tijd. Misschien niet in de mate van toen, maar discriminatie en racisme zijn de wereld nog niet uit. Individueel zal ik niet veel verschil kunnen maken, met Union kunnen we misschien al iets meer.”

“Vandaag geven we hier het duidelijke signaal dat clubs en spelers hun verantwoordelijkheid nemen”, verklaarde Parys, die één van zijn eerste publieke optredens als CEO van de Pro League maakte. “Met Kazerne Dossin hebben we een leertraject uitgewerkt voor fans die een stadionverbod opgelegd krijgen wegens racisme. In zo’n gepersonaliseerd traject werken we aan inzicht in de dynamieken en gevolgen van racisme. We zien dat niet als een straf, maar als een leerproces. Daarnaast hebben we een preventief aanbod voor onze clubs aan de hand van voorbeelden uit het voetbal. Racisme maakt jammer genoeg deel uit van de samenleving en die samenleving eindigt niet aan de poorten van het stadion, dus moeten we racisme samen bestrijden. Voor elke speler, elke fan, voor die ballenjongen of ballenmeisje aan de zijlijn, moet de boodschap duidelijk zijn: er is voor racisme en discriminatie geen plaats in onze stadions.”

Tomas Baum waardeert het signaal. “Dat een topploeg op eigen initiatief het verhaal van Kazerne Dossin wil horen, toont dat onze inspanningen om de voetbalwereld te sensibiliseren rond racisme en discriminerende spreekkoren opgemerkt worden. We maken hier samen met de Pro League verder werk van. Ik stel het bezoek van een warme club als Union zeer op prijs. Het aanbod dat we ontwikkeld hebben komt zo in de kijker te staan.”

Als Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen zorgde Bart Somers voor financiële ondersteuning van het project. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zorgde ervoor dat er Franstalige gidsen voor het museum opgeleid werden.

De Kazerne Dossin werd tijdens Wereldoorlog II door de Duitse bezetter gebruikt als doorgangskamp voor Joden en Roma. Van daaruit werden ze gedeporteerd naar de concentratiekampen Auschwitz-Birkenau, Buchenwald en Ravensbrück.

