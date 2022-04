Voetbalsprookje boven de poolcirkel dankzij ex-gevechtspiloot: kleine Noorse Bodø/Glimt staat in Europese kwartfinale

Ons land heeft het sprookje van Union, maar het Europese voetbal kent een nog straffer verhaal. Bodø/Glimt, een voetbalclub uit een klein Noors plekje net boven de noordpoolcirkel, speelt vandaag in de kwartfinales van de Conference League tegen AS Roma. Veel kans dat José Mourinho en co. met dichtgeknepen billen naar het Hoge Noorden afreizen: in de groepsfase werden ze er al met 6-1 ingemaakt.