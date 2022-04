Nieuwe blamage voor Boris Johnson: LGBTQ+-conferentie moest tonen hoe vooruitstrevend hij is, maar Britse regering schiet in eigen voet

Met het schaamrood op de wangen is een langverwachte conferentie in het Verenigd Koninkrijk afgelast. Die zou draaien rond de rechten van LGBTQ+-gemeenschap in de hele wereld en moest tonen hoe vooruitstrevend het VK is, maar het gebeuren werd geannuleerd toen de Britse regering in haar eigen voet schoot en een adviseur van de overheid opstapte. De verontwaardiging is groot.