Zulte Waregem is plan-B voor Ruud Vormer: Nederlandse kapitein beslist na het seizoen of hij bij Club Brugge blijft of vertrekt

Ruud Vormer mag zich een icoon van Club Brugge noemen. Hij tekende er in 2014, speelde er intussen 350 duels, maakte er 63 goals, won er acht prijzen en een Gouden Schoen. Maar zijn achtste seizoen bij blauw-zwart verloopt niet zoals gewenst. Onder Philippe Clement viel hij in meerdere belangrijke matchen naast de ploeg en onder Alfred Schreuder komt hij nog minder aan de bak. Vervelend, zeker met nog een jaar contract te gaan.

Vormer gedraagt zich ondanks zijn bankzittersstatuut professioneel en als een aanvoerder, dat is het probleem niet. Maar ook op het einde van zijn carrière wil hij gewoon spelen. Na dit seizoen zal hij dus toch een knoop moeten doorhakken. Zijn voorkeur is duidelijk. Hij wil zich bij Club weer in het elftal knokken en in 2022-2023 opnieuw een vaste waarde worden. Maar kan dat? Als Schreuder blijft, wordt dat moeilijk, want die kiest nu al voor Odoi en Rits en het centrale middenveld wordt komende zomer ongetwijfeld versterkt. Dat weet Vormer zelf ook. Het maakt dat hij twijfelt en aan een plan-B denkt. En dat plan-B heet op dit moment Zulte Waregem.

© Isosport

Vanuit Zulte Waregem werd al eens geïnformeerd naar Vormer, die ze – zeker gezien zijn ervaring – graag zouden zien komen. U vraagt zich misschien af of dat voor het nummer zestien uit de Jupiler Pro League geen verloren moeite is, maar het antwoord is ‘neen’. Vormer zelf staat namelijk open voor Essevee, vooral vanwege de aanwezigheid van trainer Davy De fauw (40). Vormer en De fauw speelden drie jaar samen bij Roda JC en later twee jaar bij Club. Op die manier werden ze goeie vrienden. Aan de Gaverbeek voetballen zou trouwens nóg een voordeel hebben: dan kan Vormer met zijn vrouw Roos en drie kinderen in Knokke blijven wonen, waar ze het uitstekend naar hun zin hebben.

Leye nieuwe T1?

Uiteraard zijn er struikelblokken, want Vormer is niet van plan om zwaar in te leveren. En er is ook de onduidelijkheid rond de positie van De fauw. Hij coacht Zulte Waregem nu in een duobaan met Timmy Simons – nóg een oude bekende van Vormer – maar de kans is groot dat er een nieuwe T1 komt. Er wordt onder meer gedacht aan Mbaye Leye (39), die het huis kent als oud-speler en vrij is na zijn ontslag bij Standard. Leye zelf ziet dat ook zitten. Het is goed mogelijk dat De fauw dan opnieuw T2 wordt, maar dat is nog heel even koffiedik kijken.

Afwachten dus ook wat het wordt voor Vormer. Een vijfde landstitel pakken met Club, dat is nu zijn bekommernis. Pas na de play-offs zal hij zijn opties afwegen en uiteindelijk beslissen. (tjv, jve, dvd)