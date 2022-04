De mysterieuze comeback van de schriftjes van Darwin

De notitieboekjes van Charles Darwin zijn terecht. Na 22 jaar mysterie werden ze aan de ingang van de bibliotheek van de universiteit van Cambridge gelegd in een roze zak met de boodschap: ‘Bibliothecaris: Vrolijk Pasen. X.’ Wie de boekjes terugbracht, is niet duidelijk.

“Ze zijn in goede staat en zijn nu weer in veiligheid. Ze zijn thuis”, zei bibliothecaris Dr. Jessica Gardner aan de BBC. Toen ze op 9 maart aankwam op de universiteitsbibliotheek van Cambridge trok een roze zak met een briefje haar aandacht. Eigenlijk hoopte ze meteen dat het om de notitieboekjes zou gaan. Vijf dagen later werd het pakket deskundig geopend en bleek dat het wel degelijk om de boekjes ging, die ook nog eens in goede staat verkeerden.

De schriftjes uit de jaren 1830 die Darwin, onder andere, meenam naar de Galapagoseilanden zouden 20 jaar later gediend hebben als inspiratie voor zijn evolutietheorie. “Ze mogen dan misschien klein zijn, niet veel groter dan een postkaart, hun impact op de geschiedenis van de wetenschap kan niet overschat worden”, zei Gardner. De boekjes zouden miljoenen euro’s waard zijn.

De roze zak en enveloppe waarin de schriftjes zaten — © AFP

Ze waren sinds november 2000 vermist. Toch was er niet meteen paniek omdat ze ervan uitgingen dat de boekjes verloren waren geraakt tussen de 10 miljoen andere boeken in de bibliotheek. Na heel wat zoektochten konden ze in 2020 echter niet anders concluderen dan dat de schriftjes toch gestolen waren en werd de politie op de hoogte gebracht.

Hoewel het nooit duidelijk is geweest wie de boekjes meenam hoopt de politie nu aan de hand van camerabeelden toch nog te weten te komen wie verantwoordelijk is, want wie ze terugbracht, heeft ze mogelijk 22 jaar geleden ook gestolen.