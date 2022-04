Is Arnold Schwarzenegger in het land? Opnames nieuwe Netflix-serie van start in Antwerpen

Gierende banden op de Grote Markt in Antwerpen vanmiddag tijdens de opnames voor de nieuwe Netflix-serie Utap. De achtervolgingsscène vormt het begin van vier dagen filmopnames in onze stad. Of de The Terminator-acteur straks zelf aanwezig zal zijn, is nog niet bekend. Dat zijn stuntman aan een Antwerpse brandweerwagen hing te bengelen, staat dan weer wel vast.

Het spionavontuur Utap betekent de eerste echte hoofdrol voor Schwarzenegger in een televisiereeks. De serie vertelt het verhaal van een vader en dochter die beiden voor de CIA werken, maar dat al die tijd voor elkaar verborgen hielden. Nu ze gedwongen worden om samen te werken, leren ze elkaar als collega’s écht kennen. De Netflix-reeks is gebaseerd op True Lies, een actiefilm uit 1994 waarin de Oostenrijkse acteur zelf te zien is. Monica Barbaro zal de rol van zijn dochter vertolken.

Vandaag gingen de opnames in Antwerpen van start, die vier dagen zullen duren. Tijdens een achtervolgingsscène rond de Brabofontein en door de Lange Nieuwstraat was het aan Schwarzenegger’s stunt double om het beste van zichzelf te geven. Of de Oostenrijker zelf in onze stad aanwezig is, is nog niet bekend. Utap zal ten vroegste in 2023 op Netflix te zien zijn.