Ook deze mannen werden al vroeg kaal: “In elke spiegel checkte ik of mijn haar nog wel alles bedekte”

Dat Bazart-gitarist Simon Nuytten jarenlang worstelde met haarverlies, herkennen deze mannen die

hun coupe ook op jonge leeftijd verloren maar al te goed. Ook zij zochten manieren om het te compenseren of maskeren. Tot ook zij ontdekten dat de tondeuse of het scheermes opluchting bracht. “In elke spiegel die ik passeerde, checkte ik of mijn haar nog wel de gaten in mijn kapsel bedekte. Sinds ik kaal ben, is mijn leven een pak gemakkelijker.”