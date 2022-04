‘Hand van God’-shirt van Diego Maradona wordt geveild: record op komst door waanzinnig startbedrag?

De Argentijn scoorde zijn eerste goal met de hand - hij noemde het na de match “de hand van God” - en zijn tweede goal na een weergaloze dribbel waarin hij de hele Engelse defensie oprolde. De wedstrijd was vooraf erg opgeblazen. Beide landen hadden een gespannen relatie door de vier jaar eerder uitgevochten Falklandoorlog. Argentinië zou onder leiding van Maradona uiteindelijk wereldkampioen worden in Mexico.

© AFP

Het shirt is al meer dan 35 jaar eigendom van Steve Hodge, een voormalige Engelse middenvelder. Hij wisselde zijn shirt na afloop met dat van Maradona. Het shirt werd tentoongesteld in het National Football Museum in Manchester.

Sotheby’s van zijn kant zal het shirt in haar gebouwen in Londen tentoonstellen tijdens de online verkoop (20 april-4 mei). De startprijs is vier miljoen euro. Het veilingrecord staat op 5,6 miljoen dollar (5,1 miljoen euro). Dat bedrag werd in 2019 neergeteld voor het shirt dat de Amerikaanse honkballegende Babe Ruth droeg in de jaren ‘20.

Diego Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd.

© AFP

© AFP