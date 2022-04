De kopvrouw worstelt met haar work-life-bike balance: “De tijd die mijn gezin mij nu moet delen met de fiets telt op”

Moet ik in de intensieve zone trainen, kies ik de laagste ondersteuning en hop, zelfs met zo veel power onder mijn gat gaat mijn hartslag de hoogte in. Schrik van de snelheid, of toch doordat ik beweeg? Zo sus ik mezelf tussen mijn compromissen. Want het is zoeken om die tijdrovende trainingen in je leven te integreren. Was deze noodgreep werkgerelateerd, de tijd die mijn gezin mij nu moet delen met de fiets telt ook op. Gelukkig zijn mijn drie mannen mijn grootste supporters. Met twee zonen die groter worden neemt ook de ruimte toe.

Leek deze hobby eerst ideaal om na hun bedtijd te doen, bleek dat ook maar op te gaan voor die maand waarin het lang genoeg klaar is. En voor die bedtijd begon op te schuiven. Idem met die hobby delen met je man. Klinkt geweldig, alleen zijn we nog nooit samen gaan fietsen – een babysit houden we voor andere feestelijkheden. Maar we worden creatief. Ik laat ze al eens alleen thuis. Gaan we barbecueën bij vrienden in Gent, breien we er een nachtje hotel aan. En mijn rustige duurtraining van 3 uur die ik de dag erop niet wou missen? Het bleek 3,5 uur fietsen van Gent naar huis. Met aan de arrivé drie schatten die me uitgerust opwachten.

