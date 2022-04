Voor het eerst zijn microplastics gevonden in longen van de mens

De meest voorkomende deeltjes zijn Polypropyleen, dat gebruikt wordt in plastic verpakkingen en buizen en PET, dat gebruikt wordt in plastic flesjes. “We hadden niet verwacht om zo’n hoog aantal plasticdeeltjes terug te vinden in de lagere regionen van de longen, of deeltjes van die grootte”, zegt Laura Sadofsky die meeschreef aan de studie. “Het is verrassend omdat de luchtwegen kleiner zijn in de lagere delen van de longen en we hadden verwacht dat deeltjes van deze grootte eruit zouden worden gefilterd of gevangen voordat ze zo diep terecht zouden komen.”

De informatie kan worden gebruikt om realistische omstandigheden te creëren voor laboratoriumexperimenten om gezondheidseffecten te bepalen. “Deze gegevens zorgen voor een belangrijke vooruitgang op het gebied van luchtvervuiling, microplastics en de menselijke gezondheid.”